Video ¡Lava su error con golazo! Gol de Martinelli de taquito para el Arsenal

Arsenal consiguió su segundo triunfo en igual número de jornadas en la UEFA Champions League y se impuso 2-0 al Olympiacos en el Emirates Stadium.

El triunfo aunque cerrado y en casa fue de mérito ya que el club griego buscó el partido hasta el final y pudo incluso hacer más si no hubiera sido por los buenos reflejos de David Raya, incluso sobre el tiempo.

Los tantos del partido fueron obra de Gabriel Martinelli a los 12 minutos del partido y de Saka a los 90+2.

Antes del primer gol, los Gunners y el atacante brasileño avisaron de su peligrosidad, pero Martinelli, completamente solo frente al arco de Tzolakis, no pudo conectar con corrección el esférico y la mandó a un costado.

Algún chance tuvo el conjunto helénico en la primera mitad, pero los reflejos y buena colocación de Raya evitaron el gol.

Ya en la segunda parte, el conjunto local mantuvo el dominio del esférico y las chances de hacer daño al rival en buena parte del tiempo.

Pero el duelo se tornó ríspido y esforzado, y hasta violento, por momentos, con un visitante que fue por todo y muy en su papel de no ceder ni un centímetro.

Incluso a los 66 minutos, Olympiacos logró mecer las redes, pero tras la revisión del VAR, El Kaabi estaba en fuera de lugar.

Aún así, empujó por el empate, se hizo del balón y del partido los últimos minutos, pero Arsenal aguantó de buena manera.

Y si Raya hizo al menos tres o cuatro atajadas para mantener la victoria, Tzolakis también hizo lo propio en un juego que resultó disputado y entretenido hasta el silbatazo final.

Sin embargo, ya sobre el tiempo Saka se encontró un balón que venció al arquero griego para el 2-0 final.

Con este resultado, Arsenal llegó a seis puntos en dos fechas de la Champions League y se colocó en la parte alta de la tabla del torneo, mientras Olympiacos se quedó con una unidad y aún busca su primer triunfo en el torneo.