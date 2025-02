Estos son los enfrentamientos de Octavos de Final:

Los cruces de Cuartos de Final:



Ganador del PSG-Liverpool vs Ganador del Brujas-Aston Villa

Ganador del Arsenal-PSV vs Ganador Real Madrid-At. Madrid

Ganador del Benfica-Barça vs Ganador Dortmund-Lille

Ganador del Bayern Munich -Bayer Leverkusen vs Feyenoord- Inter de Milán