    Real Madrid

    Real Madrid se refuerza para el debut en la Champions League 2025-26

    Xabi Alonso recupera a Jude Bellingham y Eduardo Camavinga para medirse al Marsella.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Real Madrid se refuerza con dos figuras para su debut en Champions!

    Real Madrid se declara listo para su debut en la UEFA Champions League 2025-26 y Xabi Alonso presentó su convocatoria para enfrentar al Marsella este martes 16 de septiembre.

    La gran novedad es el regreso de Jude Bellingham, quien no ha debutado en la temporada porque se sometió a una cirugía de hombro en julio pasado después de su participación en el Mundial de Clubes.

    También vuelve Eduardo Camavinga, quien sufrió un esguince en su tobillo derecho en agosto pasado y tampoco ha jugado en el inicio de temporada.

    Los refuerzos del Real Madrid para esta temporada debutarán en Champions League con la playera blanca como es el caso de Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Dean Huijsen y Franco Mastantuono.

    Real Madrid recibirá al Marsella este martes en el Estadio Santiago Bernabéu y después enfrentará al Kairat, Juventus, Liverpool, Olympiacos, Manchester City, Mónaco y Benfica en la Fase de Liga de la Champions League.

    Convocatoria del Real Madrid vs. Marsella en Champions League

    Porteros

    • Courtois
    • Lunin
    • Fran

    Defensas

    • Carvajal
    • E. Militao
    • Alaba
    • Trent
    • Asencio
    • Á. Carreras
    • Fran García
    • Huijsen

    Mediocampistas

    • Bellingham
    • Camavinga
    • Valverde
    • Tchouameni
    • Arda Güler
    • D. Ceballos

    Delanteros

    • Vini Jr.
    • Mbappé
    • Rodrygo
    • Gonzalo
    • Brahim
    • Mastantuono

