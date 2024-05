“Imprimimos miedo, terror, a los rivales cuando suena el himno”, es la clave del éxito. Un partido en el que el mundo del futbol coincide en una cosa: Real Madrid es el favorito. Algo que no les asusta, ya que, para Dani Carvajal, hay “muy pocos escenarios” en los que el conjunto no lo sea.

P: ¿Cómo gestionan que todo el mundo les dé como grandes favoritos? R: ¿Sabes lo que pasa? Que en muy pocos escenarios el Real Madrid no es favorito. Ante cualquier rival. Nosotros sabemos que de puertas para adentro no lo somos, para nada. El Dortmund está en la final por méritos propios. Ha eliminado a rivales muy fuertes, logró quedar primero en un grupo de un nivel de dificultad extremo y tenemos que hacer las cosas muy bien para ganarles.

P: Imagino que es difícil definirse así a uno mismo. Pero tiene un palmarés histórico. ¿Cree que está entre los mejores laterales derechos de la historia?

R: Bueno… no me gusta autodefinirme porque creo que me limita. Pero sí que es verdad que por trayectoria, por estar tantos años en un gran club y de titular, y conseguir tantos títulos, siendo una pieza importante, es muy difícil. Con el tiempo se podrá valorar lo que me estás preguntando. Pero a día de hoy puedo estar muy feliz y satisfecho con lo que estoy consiguiendo.