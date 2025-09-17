    Paris Saint-Germain

    PSG extiende paso de campeón en la Champions League en debut magnífico

    Los parisinos tienen debut imponente en el inicio de su andar en defensa de su 'orejona'.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡Qué jornada! Así le fue al campeón de la Champions

    El París Saint Germain extendió su momento de gracia en Europa e hizo valer su condición de campeón vigente de la Champions League con un imponente triunfo ante el Atalanta e n la primera jornada de la Fase de Liga.

    Los dirigidos por Luis Enrique continúan en plan grande y están dispuestos a regresar a la Final, ahora con la mira en Budapest, Hungría, y con una exhibición que deja pocas dudas.

    Con Ousmane Dembélé en tribuna, el Paris Saint Germain se las arregló en el campo para desaparecer a un Atlanta que solamente fue aguerrido por algunos lapsos del partido. Marquinhos abrió el marcador cuando apenas habían transcurrido tres minutos desde el silbatazo inicial.

    Kvaratskhelia a los 39' le dio rumbo definitivo al encuentro a pesar de algunos esfuerzos del conjunto italiano que empezó a bajar los brazos en la parte complementaria.

    Nuno Mendes y, después, Gonçalo Ramos en la compensación firmaron una goleada importante en el Parque de los Príncipes que sirvió para demostrar que el Paris Saint Germain está para ser tomado en cuenta otra vez como candidato al título o, en esta ocasión, a un histórico bicampeonato en la Champions League; la ilusión en la ciudad luz está a todo lo que da.

