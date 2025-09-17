Video ¡Qué jornada! Así le fue al campeón de la Champions

El París Saint Germain extendió su momento de gracia en Europa e hizo valer su condición de campeón vigente de la Champions League con un imponente triunfo ante el Atalanta e n la primera jornada de la Fase de Liga.

Los dirigidos por Luis Enrique continúan en plan grande y están dispuestos a regresar a la Final, ahora con la mira en Budapest, Hungría, y con una exhibición que deja pocas dudas.

Con Ousmane Dembélé en tribuna, el Paris Saint Germain se las arregló en el campo para desaparecer a un Atlanta que solamente fue aguerrido por algunos lapsos del partido. Marquinhos abrió el marcador cuando apenas habían transcurrido tres minutos desde el silbatazo inicial.

Kvaratskhelia a los 39' le dio rumbo definitivo al encuentro a pesar de algunos esfuerzos del conjunto italiano que empezó a bajar los brazos en la parte complementaria.