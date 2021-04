“Estoy muy feliz con la temporada que estamos haciendo en el PSG. No pienso en el Balón de Oro porque esto marcaría una gran diferencia en mi vida y carrera. Si en el futuro miro atrás y veo tres o cuatro Champions League, eso sería lo más importante”, comentó el brasileño de cara al partido.

“El día de mañana no será un duelo entre él y yo, sino entre dos equipos muy buenos. Guardiola es uno de los mejores entrenadores del mundo, si no el mejor. Admiro lo que hace, no solo por sus títulos, también por lo que ha construido. Trato de aprender para ganar yo también”, dijo el técnico argentino sobre el español un día antes de su choque.