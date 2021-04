El gol de Karim Benzema , que fue un golazo , ha estado en boca de todos y no por la gran definición que tuvo el francés del Real Madrid, sino por una posible falta que pudo haberse cometido previo a que le llegara el balón al delantero y pudiera marcar ante el Chelsea .

En las redes sociales se ha cuestionado mucho que hubo una infracción de parte de Casemiro que se recargó en su salto sobre César Azpilicueta , capitán del Chelsea, que sí reclama ligeramente la falta del brasileño, pero que no fue ni revisada en el VAR .

El árbitro que apoya en la transmisión de radio del diario Marca de España, Andújar Oliver , señaló en plena narración que para él era falta de Casemiro en el gol de Benzema: "En el minuto 29 llegó el empate del Real Madrid protestado por los jugadores del Chelsea: 'No debió subir al marcador. Casemiro comete falta tras apoyarse en Azpilicueta antes de que Militao asistiera a Benzema para marcar'", afirmó Andújar Oliver en el programa 'Marcador'.

También se manejó una posible falta dentro del área de Dani Carvajal sobre Ben Chilwell en un acción donde el lateral del Real Madrid no ve el balón y estira el brazo para desestabilizar al defensa del Chelsea para que no pudiera bajar un esférico en trazo largo, sin embargo, a pesar del ligero reclamo, el árbitro central no consideró la posible iinfracción.