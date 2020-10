Pirlo confirma que "Cristiano se hizo el test” y hoy se sabrá el resultado

"No es fácil jugar después de quince días de inactividad, veremos. Esperemos tener este problema", afirmó Pirlo, quien confirmó además la baja de su capitán, Giorgio Chiellini, además que la del holandés Matthijs De Ligt .

"Chiellini no estará, seguro. Para Bonucci veremos mañana (por el miércoles), pero no está al máximo. Y no hemos recibido el alta médica para De Ligt", informó el preparador del Juventus.