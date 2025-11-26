    Real Madrid

    Olympiacos vs. Real Madrid | Horario y dónde ver este duelo de UEFA Champions League

    El cuadro merengue busca quitarse el trago amargo de la reciente derrota y regresar a la senda del triunfo y los primeros lugares de la tabla.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Para esta nueva fecha de la UEFA Champions League sin duda uno de los encuentros que más llamarán la atención será el de Olympiacos vs. Real Madrid, donde el cuadro merengue buscará mantenerse entre los primeros lugares de la competencia.

    Olympiacos llega a este cotejo ubicado en el lugar 31 de la tabla, con un acumulado de dos puntos, producto de dos empates, uno de ellos conseguido en su más reciente partido ante PSV; dos derrotas y sin triunfo alguno.

    Por su parte, Real Madrid está en el puesto siete de la competencia con un total de nueve unidades al acumular tres victorias y solamente un descalabro, éste en su último compromiso ante el Liverpool.

    HORARIO Y DÓNDE VER OLYMPIACOS VS. REAL MADRID

    • Cuándo: Miércoles 26 de noviembre en el Estadio Georgios Karaiskakis
    • Horario: A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este, 2:00 pm del Centro y 12:00 del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde Ver: Este encuentro podrás disfrutarlo a través de UniMás, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX en los Estados Unidos.

