Campanada en la Jornada 5 UEFA Champions League. El PSV Eindhoven silenció Anfield al golear 1-4 al Liverpool para acrecentar su mala racha de resultados.

Los Reds de Arne Slot, que su continuidad pende de un hilo, no pasan por un buen momento futbolístico y se notó al cometer dos errores defensivos que le costaron la derrota en casa.

Primer fue Virgil van Dijk que mostró desconcentración y cometió una mano para que Ivan Perisic abriera el marcador desde los once pasos al minuto 6.

Dominik Szoboszlai empató la pizarra al aprovechar el rebote del portero del PSV tras un disparo de Cody Gakpo para solo tener que empujar el balón con marco abierto al 16’.

En el segundo tiempo un hermoso pase entre líneas de Mauro Junior que conectó dentro del área Guus Til le devolvió la ventaja al cuadro neerlandés al minuto 56.

Y más tarde, al 73’, un nuevo error defensivo del Liverpool provocó el tercero del PSV luego de que Ibrahima Konaté no midiera bien el balón, Ricardo Pepi lo robara para sacar un disparo que estrelló el poste, en el rebote apareció Couhaib Driouech para contrarrematar y perforar las redes de Giorgi Mamardashvili.

Driouech marcó su doblete para cerrar la cuenta en el tiempo de compensación (90+2') con un tiro potente, raso y colocado tras una diagonal retrasada de Sergiño Dest.

Es el tercer partido consecutivo en el que Liverpool recibe al menos tres goles. Sus dos derrotas en la Premier League lo hicieron descender hasta la doceava posición con 18 puntos, a 11 del líder Arsenal.