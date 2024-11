“Puede ser que falta un poco de confianza, a veces cuando tienes un momento donde no te salen las cosas, la idea que debe tener es jugar sencillo, a veces te complicas un poco más, es este momento, este momento pasa, no se puede juzgar a un jugador por un penal fallado, ha marcado un montón de veces”, indicó Carlo Ancelotti en conferencia de prensa posterior al Liverpool vs. Real Madrid.