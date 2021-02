Chelsea esperaba a un Atlético de Madrid más defensivo

Marcos Alonso , lateral del Chelsea , comentó que no le sorprendió el parado del Atlético de Madrid , quien jugó con tres centrales y dos carrileros, pues incluso esperaban una alineación más defensiva por parte del ‘Cholo’ Simeone .

“No, creo que al ver el once quizá esperábamos algo más defensivo incluso, han jugado con muchos jugadores ofensivos de medio campo para arriba, aunque luego estaban tirados más atrás, también es mérito nuestro por la intensidad que le dimos al partido y creo que hemos hecho buenos 90 minutos”, dijo el español tras la victoria de 0-1 del Chelsea sobre los Colchoneros gracias a un golazo de chilena de Olivier Giroud.

“Hoy en día que no podemos jugar con espectadores creo que tampoco cambia mucho. Quizá uno se encuentra más cómodo en su estadio y puede hacer un poco una desventaja, pero no es cosa del Atlético ni del Chelsea, es lo que hay y en estos tiempos tenemos que adaptarnos a muchas cosas distintas. No vale como excusa”, sentenció Marcos Alonso.