    Juventus

    Manuel Locatelli calienta el Juventus vs. Borussia Dortmund de Champions League

    El capitán de la 'Vecchia Sinogra' mandó un mensaje a un día del arranque de la Fase de Liga.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¿Misma dosis al Dortmund, pero en el inicio de Champions? Capitán Locatelli manda recadito

    Manuel Locatelli, capitán de la Juventus, mandó un mensaje al Borussia Dortmund de cara al duelo que ambos tendrán este martes como parte del inicio de la UEFA Champions League 2025-26.

    El jugador de la 'Vecchia Signora' habló en entrevista con Hugo Ramírez, para TUDN, de cara al partido que se llevará a cabo en el Estadio Juventus tres días después del valioso triunfo en la Serie A sobre Inter de Milán.

    "Siempre estoy emocionado porque mañana, cuando escuchemos el himno (de la Champions League) aquí en casa con la afición, sin duda será un partido especial. Como siempre, el objetivo de la Juve es llegar lo más lejos posible. Luego veremos partido a partido, pero estamos entusiasmados, confiados y listos para empezar”

    "Será un partido difícil, sobre todo porque los enfrentamos en un amistoso (hace poco). Sin duda, son un equipo fuerte y bien organizado, pero tenemos que pensar en nosotros mismos. Sin duda, tenemos que ser agresivos. Y jugar un partido propositivo e intentar conseguir el resultado”.

    El pasado 10 de agosto, la Juve y el Dortmund se enfrentaron en partido amistoso celebrado en el Signal Iduna Park con marcador favorable para los italianos gracias al doblete de Andrea Cambiaso. En aquel duelo, Locatelli disputó 66 minutos.

    Un mes después, ambas escuadras volverán a enfrentarse, pero ahora como parte del inicio de una nueva edición de la Champions League que celebra su segundo año bajo el nuevo formato de competición.

