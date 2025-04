Luis Enrique y el momento que ayudó a que PSG llegara a Semis de Champions

“Nuestra línea de rendimiento ha sido muy lineal. A un nivel muy alto toda la competición y solamente hace falta repasar los partidos que jugamos y en los que no conseguimos los resultados, pero el equipo había hecho el rendimiento necesario para haberlos ganado. Eso hizo que tuviéramos dificultades en la Fase de Grupos porque nos tocó el grupo según los expertos, más complicado ”, manifestó Luis Enrique en exclusiva con TUDN.

“ Costó mucho calificarse pero no hay mal que por bien no venga y eso nos aportó experiencia y confianza para plantearse las eliminatorias como lo hemos hecho. Respeto a todos los rivales, pero tenemos posibilidades. Creo que ahora mismo somos uno de los mejores equipos de Europa sin ninguna duda, no sé si el cuarto o tercero o segundo o primero y eso la competición lo dirá”, agregó el técnico español.