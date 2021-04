"Esto no tiene nada que ver con 2018. Aunque es cierto que cuando vi el sorteo, se me vino a la cabeza el partido. Después de la final, una semana o un mes después, si la gente me preguntaba si invitaría a Ramos a mi cumpleaños, diría que no. No me gustó lo que pasó aquella noche, pero ahora hace mucho tiempo. No puedo recuperar esa rabia ni lo he intentado. Lo que he hecho es preparar a mi equipo para demostrar lo bueno que somos", dijo Jürgen Klopp en rueda de prensa la víspera de un nuevo duelo contra el Real Madrid.