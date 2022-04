Jan Oblak tras derrota del Atlético ante Manchester City: "La serie está viva"

"No nos gusta perder. De verdad, no estamos contentos, porque hemos perdido, pero al final el resultado no es tan malo, porque hemos jugado en casa del City, hemos defendido bien y no ha tenido muchas ocasiones claras. Nos faltaban piernas en los últimos metros, porque tuvimos algún ataque que pudimos hacer mejor, pero estoy tranquilo porque nos quedan 90 minutos en nuestro estadio".