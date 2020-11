Istanbul sorprende y derrota a un confundido Manchester United

Los de Ole Gunnar Solskjaer llegaban como únicos líderes del Grupo H luego de dos triunfos en dos partidos: la primera contra el PSG, en París, y la segunda, una goleada al Leipzig en Old Trafford.

No obstante, dos minutos después, el francés Anthony Martial, de cabeza, anotaba el descuento ante un descuido de los defensas del Istanbul.



El gol sirvió al United para no marcharse muerto al vestuario, pero no acabó de imprimir la velocidad que se esperaba tras el descanso. El ritmo lento y la falta de clarividencia arriba perjudicaba a los de Solskjaer, incapaces de penetrar el muro de defensas del Basaksehir, que no necesitaba nada para sentirse cómodo.