    Horario y dónde ver el Slavia Praga vs. Bodo/Glimt de la UEFA Champions League

    Los dos equipos viven un gran presente en sus ligas locales y esperan comenzar con pie derecho en el certamen europeo.

    Jaime Bernal.
    Video ¡EN VIVO! Slavia Praga vs. Bodo/Glimt de la UEFA Champions League AQUÍ

    Inicia uno de los torneos de clubes más esperados del futbol internacional, se trata de la UEFA Champions League, con la presencia de los mejores equipos de las diversas ligas de Europa y uno de los encuentros que se darán en esta primera jornada será el de Slavia Praga vs. Bodo/Glimt.

    Actualmente el Slavia Praga ocupa el segundo lugar de la liga checa con 17 puntos tras siete encuentros, a dos del líder, el AC Sparta Praga

    Por su parte, el Bodo/Glimt, es líder la liga de Noruega con 45 puntos tras 20 fechas, las mismas unidades del Viking FK que es su principal rival esta campaña.

    HORARIO Y DÓNDE VER SLAVIA PRAGA VS. BODO/GLIMT

    • Fecha: Miércoles 17 de septiembre desde el Fortuna Arena
    • Horario: A la 10:45 am de la Ciudad de México y a las 12:45 pm del Este, 11:45 am del Centro y 9:45 am del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde ver: Este encuentro puedes verlo a través de UniMás, TUDN, tudn.com y la app de TUDN en los Estados Unidos.

