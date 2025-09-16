El partido Athletic vs. Arsenal forma parte de la primera jornada de la Champions League 2025-2026 que entra a escena esta semana y es uno de los encuentros más atractivos del máximo certamen de clubes en Europa.

El Athletic de Bilbao, siempre competitivo, tiene todo a favor para buscar incluso clasificar a la Fase Final de la Champions League, sobre todo después de un inicio prometedor en LaLiga, aunque tiene en frente un rival poco más que poderoso.

PUBLICIDAD

Para la escuadra de los 'Gunners', es el inicio del camino para una Champions League más en la que la etiqueta de 'favorito', o en el peor de los casos, 'contendiente', está sobre sus espaldas; el problema es que para los londinenses, esto mismo ha ocurrido en el último lustro, ¿será ahora la definitiva?

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ATHLETIC VS. ARSENAL DE LA FASE DE LIGA DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026



Es el segundo año en el que la UEFA Champions League tiene el formato de 'liga', en donde hay solo una tabla entre todos los equipos participantes.