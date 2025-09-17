    Olympiakos

    Horario y dónde ver el Olympiacos vs Pafos de la UEFA Champions League

    La UEFA Champions League continúa en su primera jornada de la fase de liga con este emocionante encuentro.

    Por:
    TUDN
    Video ¡En vivo! Olympiacos vs Pafos Champions League Aquí

    Olympiacos de Grecia y Pafos de Chipre, se verán las caras en la UEFA Champions League 2025-26 cuando se enfrenten en la jornada uno de la fase de liga del torneo.

    El conjunto helénico se ganó automáticamente el pase al torneo por el coeficiente de clubes de la UEFA (es decir, el rendimiento de un equipo en las competiciones europeas de clubes durante el actual periodo de cinco años).

    Mientras su rival, debió acceder desde las rondas de clasificación en las que eliminó al M. Tel Aviv, al Dynamo Kyiv y al Estrella Roja.

    Dicho sea de paso está será la primera vez que el conjunto chipriota, fundado en el 2014, participe en el torneo.

    Y a pesar de ser clubes de países vecinos no existe ningún juego previo entre ellos.

    Olympiacos debe en pensar en ganar el duelo si piensa en mantenerse vivo a largo plazo ya que más adelante tendrá rivales como el Arsenal, Real Madrid, FC Barcelona, PSV y Leverkusen.

    Por su parte, el calendario del Pafos tampoco luce como un paseo porque más adelante tendrá de rivales al Bayern, al Villarreal, a la Juventus y al Chelsea.

    Horario y dónde ver el Olympiacos vs. Pafos de la UEFA Champions League

    ¿Cuándo es? - El juego se celebrará el miércoles 17 de septiembre en el Stadio Georgios Karaiskakis de Grecia.
    ¿A qué hora es? - El encuentro iniciará a las 10:45 am tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT.
    ¿Dónde ver? - El partido lo podrás en los Estados Unidos por ViX.

    Video ¡Casi lo ahorcan! Orbelín y el AEK se vieron envueltos en una pelea con Olympiacos

    Más sobre UEFA Champions League

    1:16
    El partido se calentó cuando Bruno vio la tarjeta roja tras una entrada imprudente

    El partido se calentó cuando Bruno vio la tarjeta roja tras una entrada imprudente

    1:36
    ¡Gol insólito del Slavia! ¡El balón cruza toda el área del Bodo!

    ¡Gol insólito del Slavia! ¡El balón cruza toda el área del Bodo!

    1:31
    ¡Increíble! ¡Doble error en defensa del Slavia y en ataque del Bodo!

    ¡Increíble! ¡Doble error en defensa del Slavia y en ataque del Bodo!

    0:30
    ¡EN VIVO! Slavia Praga vs. Bodo/Glimt de la UEFA Champions League AQUÍ

    ¡EN VIVO! Slavia Praga vs. Bodo/Glimt de la UEFA Champions League AQUÍ

    1 min
    Horario y dónde ver el partido Bayern Múnich vs. Chelsea, Champions League 2025

    Horario y dónde ver el partido Bayern Múnich vs. Chelsea, Champions League 2025

