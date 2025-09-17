Olympiacos de Grecia y Pafos de Chipre, se verán las caras en la UEFA Champions League 2025-26 cuando se enfrenten en la jornada uno de la fase de liga del torneo.

El conjunto helénico se ganó automáticamente el pase al torneo por el coeficiente de clubes de la UEFA (es decir, el rendimiento de un equipo en las competiciones europeas de clubes durante el actual periodo de cinco años).

PUBLICIDAD

Mientras su rival, debió acceder desde las rondas de clasificación en las que eliminó al M. Tel Aviv, al Dynamo Kyiv y al Estrella Roja.

Dicho sea de paso está será la primera vez que el conjunto chipriota, fundado en el 2014, participe en el torneo.

Y a pesar de ser clubes de países vecinos no existe ningún juego previo entre ellos.

Olympiacos debe en pensar en ganar el duelo si piensa en mantenerse vivo a largo plazo ya que más adelante tendrá rivales como el Arsenal, Real Madrid, FC Barcelona, PSV y Leverkusen.

Por su parte, el calendario del Pafos tampoco luce como un paseo porque más adelante tendrá de rivales al Bayern, al Villarreal, a la Juventus y al Chelsea.

Horario y dónde ver el Olympiacos vs. Pafos de la UEFA Champions League

¿Cuándo es? - El juego se celebrará el miércoles 17 de septiembre en el Stadio Georgios Karaiskakis de Grecia.

¿A qué hora es? - El encuentro iniciará a las 10:45 am tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT.

¿Dónde ver? - El partido lo podrás en los Estados Unidos por ViX.