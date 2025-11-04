    uefa champions league

    Horario y dónde ver partidos de Champions League de hoy martes 4 de noviembre

    Equipos como Bayern Munich, PSG, Juventus, Atlético de Madrid y Nápoli abren la Jornada 4 de la Fase de Liga.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Así puedes ver los partidos de Champions League este martes 4 de noviembre

    Este martes 4 de noviembre comienza la Jornada 4 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 donde equipos como como Bayern Munich, PSG, Juventus, Atlético de Madrid y el Napoli verán acción.

    En un duelo de favoritos, el Bayern se enfrentará al Paris Saint-Germain, dos equipos que lidera la tabla tras tres jornadas y que han ganado sus tres partidos del torneo hasta ahora.

    Por su parte, Juventus buscará su primer triunfo ante el Sporting de Lisboa, mientras que el Napoli quiere reponerse de la goleada por 6-2 ante el PSV y el Atlético buscará lo mismo cuando reciba al Union Saint-Gilloise.

    Partidos de Champions League este martes 4 de noviembre

    ·· Napoli vs. Eintracht Frankfurt

    Hora: 11:45 am del Centro, 12:45 pm del Este y 9:45 am del Pacífico en Estados Unidos.
    Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    · Bayern Munich vs. PSG

    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos.
    Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    • Atlético de Madrid vs. Union St. Gilloise

    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    • Juventus vs. Sporting Lisboa

    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
    · Olympiakos vs. PSV
    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos.
    Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    · Tottenham vs. Copenhague

    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos.
    Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

