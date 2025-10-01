Horario y dónde ver el Union Saint-Gilloise vs. Newcastle de Champions League
Los belgas buscarán consolidar en casa lo hecho ante el PSV, pero las Urracas necesitan el triunfo.
Por:
Alonso Ramírez.
Video ¡EN VIVO! Union Saint-Gilloise vs Newcastle
El Royale Union Saint-Gilloise recibirá al Newcastle United en la jornada 2 de la fase de Liga de la Champions League, este partido se vivirá en el campo del Estadio Lotto Park.
El Union Saint.Gilloise sorprendió a todos en su presentación en el torneo de UEFA, visitó Eindhoven y derrotó al PSV por marcador de 3-1 con goles de Promise David, Anouar Ait El Hadj y Kevin Mac Allister.
El conjunto de las Urracas recibió al Barcelona en la fecha inaugural y cayó por marcador de 2-1, duelo en el que brilló un exPremier League, Marcus Rashford, el descuento corrió a cargo de Anthony Gordon.
Horario y dónde ver el Union Saint-Gilloise vs. Newcastle
- Fecha: Este partido será el próximo primero de octubre en la cancha del Lotto Park de Bruselas, Bélgica.
- Horario: El partido dará inicio a las 10:45 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 12:45 horas del Este y 8:45 del Pacífico.Dónde ver:
- Dónde ver: Este juego lo podrás disfrutar a través de UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN en Estados Unidos.
Relacionados: