Horario y dónde ver el Union Saint-Gilloise vs. Newcastle de Champions League

El Royale Union Saint-Gilloise recibirá al Newcastle United en la jornada 2 de la fase de Liga de la Champions League, este partido se vivirá en el campo del Estadio Lotto Park.

El Union Saint.Gilloise sorprendió a todos en su presentación en el torneo de UEFA, visitó Eindhoven y derrotó al PSV por marcador de 3-1 con goles de Promise David, Anouar Ait El Hadj y Kevin Mac Allister.

PUBLICIDAD

El conjunto de las Urracas recibió al Barcelona en la fecha inaugural y cayó por marcador de 2-1, duelo en el que brilló un exPremier League, Marcus Rashford, el descuento corrió a cargo de Anthony Gordon.

Horario y dónde ver el Union Saint-Gilloise vs. Newcastle

Fecha: Este partido será el próximo primero de octubre en la cancha del Lotto Park de Bruselas, Bélgica.

Horario: El partido dará inicio a las 10:45 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 12:45 horas del Este y 8:45 del Pacífico.Dónde ver: