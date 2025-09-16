Por fin terminó la espera, regresa la Champions League con su primera jornada en la fase de liga, uno de los duelos que se disputarán será el de Benfica vs. Qarabag.

Este duelo representa mucho para ambos equipos, ya que empiezan con igualdad de condiciones y ninguno de los dos equipos querrá dejar puntos en el camino.

Los de Portugal marchan en segundo lugar de la Primeira Liga tras cuatro fechas disputadas, solo detrás del Porto con un par de unidades de diferencia.

Mientras que el conjunto de Azerbaiyán ocupa la quinta posición en la Liga Premier luego de haber jugado tres partidos del torneo.

Horario y dónde ver el Benfica vs. Qarabag de Champions League

Fecha: Este partido se disputará el martes 16 de septiembre en la cancha del Estadio Da Luz

Horario: El juego iniciará a las 13:00 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 15:00 horas del Este y 12:00 horas del Pacífico.