    Benfica

    Horario y dónde ver el Benfica vs. Qarabag de Champions League

    Los de Portugal tiene la oportunidad de arrancar el torneo en casa y buscarán aprovecharlo y ganar el partido.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡Imperdible! Así podras ver el Benfica vs. Qarabag de Champions League

    Por fin terminó la espera, regresa la Champions League con su primera jornada en la fase de liga, uno de los duelos que se disputarán será el de Benfica vs. Qarabag.

    Este duelo representa mucho para ambos equipos, ya que empiezan con igualdad de condiciones y ninguno de los dos equipos querrá dejar puntos en el camino.

    PUBLICIDAD

    Los de Portugal marchan en segundo lugar de la Primeira Liga tras cuatro fechas disputadas, solo detrás del Porto con un par de unidades de diferencia.

    Mientras que el conjunto de Azerbaiyán ocupa la quinta posición en la Liga Premier luego de haber jugado tres partidos del torneo.

    Horario y dónde ver el Benfica vs. Qarabag de Champions League

    • Fecha: Este partido se disputará el martes 16 de septiembre en la cancha del Estadio Da Luz
    • Horario: El juego iniciará a las 13:00 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 15:00 horas del Este y 12:00 horas del Pacífico.
    • Dónde ver: Este encuentro lo podrás disfrutar a través de ViX para los Estados Unidos.

    Más sobre UEFA Champions League

    1 min
    Horario y dónde ver el PSV vs. Union Saint-Gilloise de Champions League

    Horario y dónde ver el PSV vs. Union Saint-Gilloise de Champions League

    1 min
    Tottenham vs. Villarreal: Horario y dónde ver este partido de UEFA Champions League

    Tottenham vs. Villarreal: Horario y dónde ver este partido de UEFA Champions League

    1 min
    Horario y dónde ver el partido Athletic vs. Arsenal, Champions League 2025

    Horario y dónde ver el partido Athletic vs. Arsenal, Champions League 2025

    0:35
    ¡Gol del Marsella! Los Olympiens abren el marcador contra el Real Madrid

    ¡Gol del Marsella! Los Olympiens abren el marcador contra el Real Madrid

    0:40
    ¡Golazo del Madrid! Los Merengues aumentan la ventaja sobre el Marsella

    ¡Golazo del Madrid! Los Merengues aumentan la ventaja sobre el Marsella

    Relacionados:
    BenficaFK Qarabag

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Tráiler: Papás por siempre
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD