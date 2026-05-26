PSG vs. Arsenal: Historial de partidos de cara a la Final de Champions League
Será la octava ocasión en que se enfrenten los finalistas de la Copa de Europa en partidos oficiales, el saldo no se inclina hacia ningún lado.
PSG y Arsenal se enfrentan en la Final de la UEFA Champions League 2025-2026 el sábado 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, Hungría, en la que el conjunto parisino buscará el bicampeonato luego de que el año pasado goleara al Inter de Milán.
Hay historia de enfrentamientos entre estos dos equipos en partidos oficiales y, sobre todo, dentro de la Copa de Europa. El saldo es totalmente equilibrado con dos triunfos para cada uno y tres empates.
Dentro de la UEFA Champions League, antes Copa de Europa, son cinco juegos disputados con dos victorias del PSG, dos empates y una victoria de los Gunners. Los otros dos juegos forman parte de la Recopa.
Los más recientes juegos entre sí fueron en la temporada 2024-2025 donde se midieron tres veces, una en la Fase de Liga con triunfo del Arsenal y luego en Semifinales, con doble victoria del Paris Saint-Germain.
Ambos llegan como campeones de sus respectivas ligas, PSG en la Ligue 1 de Francia y Arsenal recientemente como monarca de la Premier League de Inglaterra.
Estos son los enfrentamientos anteriores entre ambos equipos finalistas de la UEFA Champions League 2025-2026:
2024-2025
- Arsenal 2-0 PSG, Jornada 2 Fase de Liga
- Arsenal 0-1 PSG, Semifinal ida
- PSG 2-1 Arsenal, Semifinal vuelta
2016-2017
- PSG 1-1 Arsenal, Jornada 1 Fase de Grupos
- Arsenal 2-2 PSG, Jornada 5 Fase de Grupos
1993-94
- PSG 1-1 Arsenal Semifinal ida, Recopa de Europa
- Arsenal 1-0 PSG Semifinal vuelta, Recopa de Europa