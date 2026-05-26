Paris Saint-Germain PSG vs. Arsenal: Historial de partidos de cara a la Final de Champions League Será la octava ocasión en que se enfrenten los finalistas de la Copa de Europa en partidos oficiales, el saldo no se inclina hacia ningún lado.

Video Rumbo a la Final de UEFA Champions League, este es el histórico de enfrentamientos entre PSG y Arsenal

Hay historia de enfrentamientos entre estos dos equipos en partidos oficiales y, sobre todo, dentro de la Copa de Europa. El saldo es totalmente equilibrado con dos triunfos para cada uno y tres empates.

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Dentro de la UEFA Champions League, antes Copa de Europa, son cinco juegos disputados con dos victorias del PSG, dos empates y una victoria de los Gunners. Los otros dos juegos forman parte de la Recopa.

Los más recientes juegos entre sí fueron en la temporada 2024-2025 donde se midieron tres veces, una en la Fase de Liga con triunfo del Arsenal y luego en Semifinales, con doble victoria del Paris Saint-Germain.

Ambos llegan como campeones de sus respectivas ligas, PSG en la Ligue 1 de Francia y Arsenal recientemente como monarca de la Premier League de Inglaterra.

Estos son los enfrentamientos anteriores entre ambos equipos finalistas de la UEFA Champions League 2025-2026:

2024-2025

Arsenal 2-0 PSG, Jornada 2 Fase de Liga

Arsenal 0-1 PSG, Semifinal ida

PSG 2-1 Arsenal, Semifinal vuelta

2016-2017

PSG 1-1 Arsenal, Jornada 1 Fase de Grupos

Arsenal 2-2 PSG, Jornada 5 Fase de Grupos

1993-94