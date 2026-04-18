Copa Del Rey Atlético de Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO: Obed Vargas va por su primer título en Europa Sigue todas las incidencias de este partido dentro de la Final de la Copa del Rey.

Video Obed Vargas convocado por Atlético para el juego ante el Barcelona de Champions League

El partido Atlético de Madrid vs. Real Sociedad representa la Gran Final de la Copa del Rey 2026 y con el mexicano Obed Vargas en busca de su primer título en el futbol europeo.

Se trata de la primera oportunidad que tiene Obed para lograr el título en el futbol de Europa y con un conjunto 'colchonero' que parte como favorito para alzarse con la Copa del Rey.

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El Atlético de Madrid eliminó al Barcelona en Semifinales para clasificar a este partido que se lleva a cabo en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

ACCIONES DEL PARTIDO ATLÉTICO DE MADRID VS. REAL SOCIEDAD, FINAL DE LA COPA DEL REY

¡Inicia el partido Atlético de Madrid vs. Real Sociedad!

00' El conjunto colchonero mueve la pelota.

¡Gol de la Real Sociedad! ¡Gol de Berrenetxea!

01' ¡Increíble, gol de vestidor! La Real Sociedad se pone al frente.

¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Gol de Lookman!

19' Ademola Lookman hace un jugadón para culminar con golazo y decretar el empate.

¡Gol de la Real Sociedad! ¡Gol de Oyarzábal!

45+1' Vía penal, Oyarzábal pone el segundo tanto para los txuri urdin.

Termina el primer tiempo en La Cartuja

Hay descanso en la Final de la Copa del Rey.

Inicia el segundo tiempo en el partido Atlético vs. Real Sociedad

46' El conjunto vasco mueve la pelota.

¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Gol de Julián Álvarez!

83' El argentino se abre espacio en el área para igualar el partido en La Cartuja.