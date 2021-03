"Por ahí alguno ve las noticias y que se hable más sobre uno en México que en Argentina duele un poco, a uno le gustaría que lo reconozcan en su país. La gente se pone contenta por lo que estoy haciendo acá en Portugal, me da satisfacción que se hablé de mí de la forma que se habla en México, no es mi país, pero me llama la atención y me sorprende".