Cuándo regresa la UEFA Champions League 2021: horario, fechas y partidos

La UEFA Champions League 2021, el torneo de clubes más visto en todo el planeta vuelve a la acción el 16 de febrero con los primeros dos compromisos de los Octavos de Final UCL, que podrás disfruta por TV en vivo a través de TUDN para Estados Unidos.

UEFA Champions League 2021 solo cuenta con 16 clubes que buscan meterse en la gran final del campeonato, los primeros duelos se jugarán a partir de la segunda semana del mes de febrero, serán tan sólo dos partidos.

CRUCES UEFA CHAMPIONS LEAGUE

La primera eliminatoria se jugará entre el 16 de febrero y el 10 de marzo con partidos de ida y vuelta entre el alemán RB Leipzig vs Liverpool de Inglaterra.

En la otra llave, se medirán el FC Barcelona vs París Saint-Germain de Francia, en las mismas fechas.

OPORTUNIDAD PARA JUVENTUS

El 17 de febrero se jugarán dos partidos de ida y el 9 de marzo los de vuelta, entre rivales de una de las eliminatorias más atractivas del torneo.

El Porto de Portugal se medirá con el italiano Juventus que encabeza el atacante Cristiano Ronaldo. En la otra eliminatoria el duelo será interesante entre Sevilla vs Borussia Dortmund.

MÁS COMPROMISOS

El Bayern Munich, actual campeón de la UEFA Champions League, tendrá que esperar hasta el 23 de febrero para jugar el partido de ida frente a la Lazio italiana. La vuelta entre ambos conjuntos se disputará el 17 de marzo.

En la otra eliminatoria, el conjunto español Atlético de Madrid se verá las caras con el Chelsea de Inglaterra por primera vez en los mismos días.

La última jornada de octavos de final mostrará compromisos realmente interesantes. El 24 de febrero el Borussia Monchengladbach de Alemania recibe al Manchester City de Inglaterra en el partido de ida, mientras que la vuelta se jugará el 16 de marzo.

Asimismo, el conjunto italiano de Atalanta recibirá al Real Madrid el 24 de febrero mientras que la vuelta entre ambos conjuntos se disputará el 16 de marzo, pero en esta ocasión en el hogar de la casa blanca.

CUARTOS DE FINAL

El sorteo se celebrará el 19 de marzo y los partidos de ida ya tienen fecha para el 27 y 28 de abril, mientras que los juegos de vuelta se disputarán entre el 13 y 14 de abril.

SEMIFINALES

Los partidos de ida serán entre el 27 y 28 abril y la vuelta el 4 y 5 de mayo .

La gran final se jugará en el estadio Atatürk Olimpiyat Stadyumu de Estambul, el próximo 29 de mayo.

CALENDARIO, PARTIDOS Y HORARIOS DE OCTAVOS DE FINAL UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2021



16 de febrero y 10 de marzo (15:00 horas ET)

Leipzig vs Liverpool

FC Barcelona vs PSG

17 de febrero y 9 de marzo 2021 (15:00 horas ET)

Oporto vs Juventus

Sevilla vs Borussia Dortmund

23 de febrero y 17 de marzo 2021 (15:00 horas ET)

Lazio vs Bayern Múnich

Atlético de Madrid vs Chelsea

24 de febrero y 16 de marzo 2021 (15:00 horas ET)

Borussia Mönchengladbach vs Manchester City

Atalanta vs Real Madrid

CUARTOS DE FINAL UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2021



Sorteo: 19 de marzo 2021

Partidos de ida: 6/7 de abril

Partidos de vuelta: 13/14 de abril

SEMIFINALES UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2021



Sorteo: 19 de marzo 2021

Partidos de ida: 27/28 de abril

Partidos de vuelta: 4/5 de mayo

FINAL UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021



Atatürk Olimpiyat Stadı, Estambul: 29 de mayo