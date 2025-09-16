Champions League: Disturbios entre ultras y policía previo al Real Madrid vs. Marsella
Se desbordan los ánimos en las inmediaciones del Santiago Bernabéu.
La Champions League tuvo un inicio complicado en su temporada 2025-2026 especialmente en el partido entre el Real Madrid y el Olympique Marsella, sobre todo con fanáticos que alteraron el orden previo al duelo.
Diversos medios difundieron imágenes de enfrentamientos con violencia entre aficionados ultras del Olympique de Marsella y la policía que resguardaba las inmediaciones del Santiago Bernabéu.
Momentos antes del partido, una ola de aficionados ultras del conjunto francés empezó a confrontarse con la policía en donde los golpes y macanazos no tardaron en llegar.
Ante el intercambio violento, poco a poco el grupo de ultras empezó a dispersarse o a huir en algunos de los rincones aledaños en el barrio de Chamartín.
Hasta el momento, no hay un reporte oficial de personas detenidas o lesionadas en un clima muy enrarecido en la capital de España que vivió un fin de semana álgido con protestas en el cierre de la Vuelta a España, con su última etapa cancelada.