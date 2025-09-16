    Real Madrid

    Champions League: Disturbios entre ultras y policía previo al Real Madrid vs. Marsella

    Se desbordan los ánimos en las inmediaciones del Santiago Bernabéu.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Las lamentables escenas que consternan en inicio de Champions: caos en el Bernabéu

    La Champions League tuvo un inicio complicado en su temporada 2025-2026 especialmente en el partido entre el Real Madrid y el Olympique Marsella, sobre todo con fanáticos que alteraron el orden previo al duelo.

    Diversos medios difundieron imágenes de enfrentamientos con violencia entre aficionados ultras del Olympique de Marsella y la policía que resguardaba las inmediaciones del Santiago Bernabéu.

    Momentos antes del partido, una ola de aficionados ultras del conjunto francés empezó a confrontarse con la policía en donde los golpes y macanazos no tardaron en llegar.

    Ante el intercambio violento, poco a poco el grupo de ultras empezó a dispersarse o a huir en algunos de los rincones aledaños en el barrio de Chamartín.

    Hasta el momento, no hay un reporte oficial de personas detenidas o lesionadas en un clima muy enrarecido en la capital de España que vivió un fin de semana álgido con protestas en el cierre de la Vuelta a España, con su última etapa cancelada.

