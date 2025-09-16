Video Las lamentables escenas que consternan en inicio de Champions: caos en el Bernabéu

La Champions League tuvo un inicio complicado en su temporada 2025-2026 especialmente en el partido entre el Real Madrid y el Olympique Marsella, sobre todo con fanáticos que alteraron el orden previo al duelo.

Diversos medios difundieron imágenes de enfrentamientos con violencia entre aficionados ultras del Olympique de Marsella y la policía que resguardaba las inmediaciones del Santiago Bernabéu.

Momentos antes del partido, una ola de aficionados ultras del conjunto francés empezó a confrontarse con la policía en donde los golpes y macanazos no tardaron en llegar.

Ante el intercambio violento, poco a poco el grupo de ultras empezó a dispersarse o a huir en algunos de los rincones aledaños en el barrio de Chamartín.