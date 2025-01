La Jornada 7 de la Fase de Liga de la Champions League 2023-24 se jugará entre este martes 21 y el miércoles 22 de enero con un total de 18 partidos.

Destacan los partidos del Benfica vs. Barcelona, Real Madrid vs. Salzburg, Feyenoord vs. Bayern Múnich y el PSG vs. Manchester City.

Publicidad

El nuevo formato de competencia de la Champions League 2024-25 tiene a 36 equipos sin grupos, sino en una tabla general para lograr el pase a los Octavos de Final con ocho partidos con diferentes rivales.

CUÁNDO ES Y POR DÓNDE VER LA JORNADA 5 DE CHAMPIONS LEAGUE 2024-25



El camino a la Final de la Champions League 2024-25 en Múnich sigue esta semana y hay dos partidos a las 11:45 am CT de México (12:45 pm ET en Estados Unidos) y luego siete encuentros a las 2:00 pm CT de México (3:00 pm ET en Estados Unidos) por día.

PARTIDOS MARTES 21 DE ENERO

Mónaco vs. Aston Villa

Este partido lo puedes disfrutar por la señal de UniMás, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX a partir de las 12:45 pm del ET, 11:45 am del CT y 9:45 am del PT en Estados Unidos.



Atalanta vs. Sturm Graz

Este juego lo puedes ver por la señal de ViX en punto de las 12:45 pm del ET, 11:45 am del CT y 9:45 am del PT en Estados Unidos.

Benfica vs. Barcelona

Este encuentro síguelo en vivo por UniMás, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Atlético de Madrid vs. Bayer Leverkusen

Este partido lo puedes disfrutar por la señal de ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Estrella Roja vs. PSV

Este juego lo puedes ver a través de ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Liverpool vs. Lille

Publicidad

Este encuentro síguelo por ViX a partir de las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Brujas vs. Juventus

Este partido disfrútalo gracias a ViX en punto de las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Slovan Bratislava vs. Stuttgart

Este encuentro velo en vivo a través de ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Bologna vs. Borussia Dortmund

Este juego velo a través de la señal de ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



PARTIDOS MIÉRCOLES 22 DE ENERO

Leipzig vs. Sporting Lisboa

Este juego síguelo en vivo por UniMás, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX a partir de las 12:45 pm del ET, 11:45 am del CT y 9:45 am del PT en Estados Unidos.



Shakhtar Donetsk vs. Brest

Este partido lo puedes disfrutar por ViX en punto de las 12:45 pm del ET, 11:45 am del CT y 9:45 am del PT en Estados Unidos.



Real Madrid vs. Salzburg

El mejor encuentro de la jornada podrás verlo a través de UniMás, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Feyenoord vs. Bayern Múnich

Este juego velo a través de la señal de ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Publicidad

PSG vs. Manchester City

Este partido disfrútalo gracias a ViX en punto de las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Arsenal vs. Dinamo Zagreb

Este encuentro velo en vivo a través de ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Milan vs. Girona

Este juego velo a través de la señal de ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Celtic vs. Young Boys

Este partido lo puedes disfrutar por ViX en punto de las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Sparta Praga vs. Inter

Este encuentro velo en vivo a través de ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.