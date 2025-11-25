Borussia Dortmund se mantiene en la parte alta de la clasificación luego de ganar de manera contundente a un Villarreal carente de ofensiva por 4-0 en el Signal Iduna Park en lo que fue su segundo triunfo como local en lo que va de la temporada de la UEFA Champions League 2025-2026.

Dortmund mantiene el paso perfecto en casa, volvió a ganar por tres goles de diferencia, antes lo hizo 4-1 sobre Athletic Club y para la siguiente jornada buscará hilvanar triunfos en esta condición, pues recibe al sorpresivo Bodo/Glimt, que llegará tras vender cara la derrota ante Juventus.

Guirassy hizo doblete a los minutos 45+2’ y al 54’, éste tras ver detenido su penal pero marcar en el contrarremate. Adeyemi, al 58’, pintó el 3-0 y pudo ser un 4-0 para el conjunto de Alemania de no ser porque Fábio Silva estrelló su disparo en un nuevo penal en el travesaño.

Villarreal se vio afectado por la expulsión al minuto 50 de Foyth por lo que remó a contracorriente, pero vio la roja cuando el partido ya se encontraba 3-0 en el marcador. El Submarino Amarillo sigue sin ganar en esta UEFA Champions League y para su siguiente compromiso recibirá al Copenhagen. Incluso, aún faltaría un gol más ya en tiempo de compensación, al 90+5', de Svensson para el cuarto tanto local.

Fue la primera ocasión que Borussia Dortmund y Villarreal se enfrentaron entre sí en la Copa de Europa; ya lo habían hecho al menos un par de ocasiones en partidos de carácter amistoso con saldo de un empate y un triunfo del conjunto español.

Ahora, Dortmud visitará al Bayer Leverkusen, con quien tiene distancia de un punto de desventaja en la Bundesliga y al que enfrentará en dos ocasione seguidas, pues luego lo hará por la Copa de Alemania. Antes del juego ante Bodo/Glimt en la Champions, también se medirá al Hoffenheim en el torneo local.