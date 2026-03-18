Bayern Múnich vs. Atalanta EN VIVO: Sigue aquí el partido de Champions League
El equipo alemán busca clasificar a los Cuartos de Final donde Real Madrid ya espera rival.
Video ¡Inicia el partido! Bayern Munich vs Atalanta de la Champions League
Bayern Múnich y Atalanta se enfrentan este miércoles 18 de marzo en el estadio Allianz Arena en el partido de vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025-26.
El club bávaro busca sellar su pase a Cuartos de Final tras ganar el duelo de ida por goleada de 6-1. Su rival sería el Real Madrid que viene de eliminar al Manchester City.
Alineaciones del Bayern Múnich vs. Atalanta de Champions League
Bayern Múnich
- Jonas Urbig
- Stanisic
- Tah
- Kim Min-jae
- Bischof
- Goretzka
- Pavlovic
- Karl
- Guerreiro
- Luis Díaz
- Harry Kane
Atalanta
- Sportiello
- Kossounou
- Hien
- Scalvini
- Bellanova
- Pasalic
- Ederson
- Bernasconi
- De Ketelaere
- Scamacca
- Sulemana
Sigue aquí el Bayern Múnich vs. Atalanta de la Champions League
- Inicia el partido en el estadio Allianz Arena de Múnich.
- Revisan posible penal por una mano de Scalvini tras un disparo de Harry Kane.
- El árbitro, tras revisar el VAR, marca la mano del Atalanta al minuto 23.
- ¡Falla Bayern Múnich! Sportiello ataja el disparo de Harry Kane.
- Repiten el penal porque el arquero del Atalanta se adelantó al cobro de Kane.
- ¡Gol del Bayern Múnich! Ahora sí, Kane anota desde los once pasos para el 1-0 al minuto 25.
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