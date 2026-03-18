FC Bayern München Bayern Múnich vs. Atalanta EN VIVO: Sigue aquí el partido de Champions League El equipo alemán busca clasificar a los Cuartos de Final donde Real Madrid ya espera rival.

Video ¡Inicia el partido! Bayern Munich vs Atalanta de la Champions League

Bayern Múnich y Atalanta se enfrentan este miércoles 18 de marzo en el estadio Allianz Arena en el partido de vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025-26.

El club bávaro busca sellar su pase a Cuartos de Final tras ganar el duelo de ida por goleada de 6-1. Su rival sería el Real Madrid que viene de eliminar al Manchester City.

PUBLICIDAD

Alineaciones del Bayern Múnich vs. Atalanta de Champions League

Bayern Múnich

Jonas Urbig

Stanisic

Tah

Kim Min-jae

Bischof

Goretzka

Pavlovic

Karl

Guerreiro

Luis Díaz

Harry Kane

Atalanta

Sportiello

Kossounou

Hien

Scalvini

Bellanova

Pasalic

Ederson

Bernasconi

De Ketelaere

Scamacca

Sulemana

Sigue aquí el Bayern Múnich vs. Atalanta de la Champions League