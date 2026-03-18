    FC Bayern München

    Bayern Múnich vs. Atalanta EN VIVO: Sigue aquí el partido de Champions League

    El equipo alemán busca clasificar a los Cuartos de Final donde Real Madrid ya espera rival.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video ¡Inicia el partido! Bayern Munich vs Atalanta de la Champions League

    Bayern Múnich y Atalanta se enfrentan este miércoles 18 de marzo en el estadio Allianz Arena en el partido de vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025-26.

    El club bávaro busca sellar su pase a Cuartos de Final tras ganar el duelo de ida por goleada de 6-1. Su rival sería el Real Madrid que viene de eliminar al Manchester City.

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    Alineaciones del Bayern Múnich vs. Atalanta de Champions League

    Bayern Múnich

    • Jonas Urbig
    • Stanisic
    • Tah
    • Kim Min-jae
    • Bischof
    • Goretzka
    • Pavlovic
    • Karl
    • Guerreiro
    • Luis Díaz
    • Harry Kane

    Atalanta

    • Sportiello
    • Kossounou
    • Hien
    • Scalvini
    • Bellanova
    • Pasalic
    • Ederson
    • Bernasconi
    • De Ketelaere
    • Scamacca
    • Sulemana

    Sigue aquí el Bayern Múnich vs. Atalanta de la Champions League

    • Inicia el partido en el estadio Allianz Arena de Múnich.
    • Revisan posible penal por una mano de Scalvini tras un disparo de Harry Kane.
    • El árbitro, tras revisar el VAR, marca la mano del Atalanta al minuto 23.
    • ¡Falla Bayern Múnich! Sportiello ataja el disparo de Harry Kane.
    • Repiten el penal porque el arquero del Atalanta se adelantó al cobro de Kane.
    • ¡Gol del Bayern Múnich! Ahora sí, Kane anota desde los once pasos para el 1-0 al minuto 25.
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