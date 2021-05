"Es difícil, hombre, tiene muchas diferencias, muy muy buenas calidades, no sé si me refiero a que su regate es muy, muy, muy amenazante, simplemente pasa junto a la gente, ve bien un campo y conoce bien el juego, así que si podemos contenerlo, eso será lo que nos vendrá bien", agregó.

"No sé, no es para decir que no es para comparar eso, pero creo que estamos en un punto en el que lo hemos hecho, es muy prometedor, es muy emocionante, tenemos mucho potencial, somos muy jóvenes e inexpertos en el ámbito internacional. Sin embargo, tenemos que usar este tiempo que tenemos cuando nos reunimos para realmente profundizar y construir ese tipo de cultura y camaradería en el campo", indicó.