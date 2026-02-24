    Swansea City

    Snoop Dog visita por primera vez al Swansea City y se desata la locura

    El rapero estadounidense es propietario del cuadro galés.

    Por:
    Raúl Martínez
    Snoop Dog fue recibido con locura por parte de la afición del Swansea City de la Championship en su primera visita al estadio del cuadro galés.

    Y es que el rapero estadounidense, quien es uno de los propietarios de los Swans, no había tenido la oportunidad de presenciar un partido de su equipo y fue hasta el encuentro frente al Preston de la jornada 34 en donde pudo asistir.

    Un día antes de su presencia en el Liberty Stadium, Snoop Dog había pedido a la afición que se ondearan unos pañuelos blancos que se les entregarían previo al partido del Swansea para mostrar el apoyo al equipo.

    Y a minutos del inicio del partido, e l rapero saltó al campo para dar una vuelta olímpica mientras la afición ondeaba los pañuelos y se rendía ante el cantante.

    Mientras caminaba por el campo Snoop Dog presumió en todo momento la playera del Swansea City a los aficionados.

    Y desde las gradas el rapero norteamericano presenció el empate a uno de su equipo ante el Preston, al momento el cuadro galés se encuentra lejos del ascenso a la Premier League al ubicarse en el puesto 14 de la segunda división del futbol inglés.

    Swansea City

