Swansea City Snoop Dog visita por primera vez al Swansea City y se desata la locura El rapero estadounidense es propietario del cuadro galés.

Snoop Dog fue recibido con locura por parte de la afición del Swansea City de la Championship en su primera visita al estadio del cuadro galés.

Y es que el rapero estadounidense, quien es uno de los propietarios de los Swans, no había tenido la oportunidad de presenciar un partido de su equipo y fue hasta el encuentro frente al Preston de la jornada 34 en donde pudo asistir.

Un día antes de su presencia en el Liberty Stadium, Snoop Dog había pedido a la afición que se ondearan unos pañuelos blancos que se les entregarían previo al partido del Swansea para mostrar el apoyo al equipo.

Y a minutos del inicio del partido, e l rapero saltó al campo para dar una vuelta olímpica mientras la afición ondeaba los pañuelos y se rendía ante el cantante.

Mientras caminaba por el campo Snoop Dog presumió en todo momento la playera del Swansea City a los aficionados.