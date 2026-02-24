Snoop Dog visita por primera vez al Swansea City y se desata la locura
El rapero estadounidense es propietario del cuadro galés.
Snoop Dog fue recibido con locura por parte de la afición del Swansea City de la Championship en su primera visita al estadio del cuadro galés.
Y es que el rapero estadounidense, quien es uno de los propietarios de los Swans, no había tenido la oportunidad de presenciar un partido de su equipo y fue hasta el encuentro frente al Preston de la jornada 34 en donde pudo asistir.
Un día antes de su presencia en el Liberty Stadium, Snoop Dog había pedido a la afición que se ondearan unos pañuelos blancos que se les entregarían previo al partido del Swansea para mostrar el apoyo al equipo.
Snoop Dogg taking a stroll around the Swansea .com Stadium 🐶— BBC Sport Wales (@BBCSportWales) February 24, 2026
That’s it… that's the post.#BBCFootball #Swansea #SnoopDogg pic.twitter.com/uPjH0E9qK2
Y a minutos del inicio del partido, e l rapero saltó al campo para dar una vuelta olímpica mientras la afición ondeaba los pañuelos y se rendía ante el cantante.
Mientras caminaba por el campo Snoop Dog presumió en todo momento la playera del Swansea City a los aficionados.
Y desde las gradas el rapero norteamericano presenció el empate a uno de su equipo ante el Preston, al momento el cuadro galés se encuentra lejos del ascenso a la Premier League al ubicarse en el puesto 14 de la segunda división del futbol inglés.