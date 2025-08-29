Video Convocatoria de Portugal provoca lágrimas en la afición por esta razón

La Selección de Portugal hizo llorar a más de un aficionado al futbol con su reciente convocatoria para las clasificatorias mundialistas al incluir de manera simbólica al fallecido Diogo Jota.

El seleccionado Roberto Martínez anunció el caluroso gesto en rueda de prensa y reveló el nombre del jugador que mantendrá vivo el legado de Diogo al portar el dorsal 21.

"Es la primera convocatoria sin Diogo Jota. Sabemos lo que Diogo representaba para cada uno de nosotros, el impacto que tenía en nuestras vidas. Queremos honrar su memoria todos los días, él va a estar con nosotros y será una fuerza extra para conseguir nuestros objetivos.

"El ejemplo de Diogo Jota es una luz para nosotros. Vamos a llevar su espíritu en nuestros corazones. Ganaremos por él, por su hermano Andrés y, como siempre, por todos los portugueses.

"En este nuevo camino hacia el Mundial 2026, el número de jugadores es de 23 más uno: Diogo Jota. También me complace anunciar que el número 21 de Diogo Jota pasará a Rúben Neves y así continuará su legado en la cancha con nosotros", concluyó.

La Portugal de Cristiano Ronaldo tendrá dos partidos en calidad de visitante durante la fecha FIFA de septiembre: ante Armenia y Hungría.