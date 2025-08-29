    Portugal

    Portugal convoca simbólicamente a Diogo Jota para eliminatorias mundialistas

    El DT Roberto Martínez reveló al jugador que heredará el dorsal del astro fallecido.


    Por:
    Juan Regis.
    Video Convocatoria de Portugal provoca lágrimas en la afición por esta razón

    La Selección de Portugal hizo llorar a más de un aficionado al futbol con su reciente convocatoria para las clasificatorias mundialistas al incluir de manera simbólica al fallecido Diogo Jota.

    El seleccionado Roberto Martínez anunció el caluroso gesto en rueda de prensa y reveló el nombre del jugador que mantendrá vivo el legado de Diogo al portar el dorsal 21.

    PUBLICIDAD

    "Es la primera convocatoria sin Diogo Jota. Sabemos lo que Diogo representaba para cada uno de nosotros, el impacto que tenía en nuestras vidas. Queremos honrar su memoria todos los días, él va a estar con nosotros y será una fuerza extra para conseguir nuestros objetivos.

    "El ejemplo de Diogo Jota es una luz para nosotros. Vamos a llevar su espíritu en nuestros corazones. Ganaremos por él, por su hermano Andrés y, como siempre, por todos los portugueses.

    "En este nuevo camino hacia el Mundial 2026, el número de jugadores es de 23 más uno: Diogo Jota. También me complace anunciar que el número 21 de Diogo Jota pasará a Rúben Neves y así continuará su legado en la cancha con nosotros", concluyó.

    La Portugal de Cristiano Ronaldo tendrá dos partidos en calidad de visitante durante la fecha FIFA de septiembre: ante Armenia y Hungría.


    Más sobre Portugal

    1:19
    Convocatoria de Portugal provoca lágrimas en la afición por esta razón

    Convocatoria de Portugal provoca lágrimas en la afición por esta razón

    1:24
    ¡Duras palabras a Cristiano! “En Portugal no lo apreciamos realmente”

    ¡Duras palabras a Cristiano! “En Portugal no lo apreciamos realmente”

    1 min
    Portugal llora y despide a Diogo Jota y su hermano André en su funeral

    Portugal llora y despide a Diogo Jota y su hermano André en su funeral

    1:25
    Diogo Jota recibe homenaje de Oasis con “Live forever”

    Diogo Jota recibe homenaje de Oasis con “Live forever”

    1:19
    Así era André Silva, hermano de Diogo Jota con el que murió en accidente de tránsito

    Así era André Silva, hermano de Diogo Jota con el que murió en accidente de tránsito

    Relacionados:
    PortugalDiogo Jota

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Instintos
    Laura Bozzo
    Consuelo
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD