Futbol Selección de Guatemala niega salida de Luis Fernando Tena por complicaciones de salud Había trascendido una supuesta renuncia del técnico mexicano para priorizar su salud.

Video Guatemala decide futuro de Luis Fernando Tena tras operarse

La Selección de Guatemala desmintió la salida del técnico mexicano Luis Fernando Tena y confirmó su continuidad en el banquillo chapín para el proceso rumbo al Mundial 2030.

La Federación de Futbol de Guatemala (FFG) dio a conocer que la operación de vesícula a la que se sometió Tena en la Ciudad de México fue exitosa luego de que trascendiera que su estado de salud se había complicado y por esa razón habría renunciado a la Azul y Blanco.

PUBLICIDAD

“Queremos resaltar nuestra total confianza y continuidad en el proceso que lidera el profesor Tena al frente de la Azul y Blanco, cualquier información de lo contrario carece de veracidad y responde únicamente a especulaciones”, se lee en el comunicado de la FFG.

Previo a la fecha FIFA de marzo, la Federación de Futbol de Guatemala anunció el reemplazo temporal de Luis Fernando Tena para someterse al procedimiento quirúrgico.

Fue su auxiliar técnico, el también mexicano y exentrenador de la Liga MX, Salvador 'Chava' Reyes, quien se quedó al frente de la Azul y Blanco para el amistoso del pasado viernes ante Argelia, en el que el conjunto chapín se llevó una dolorosa derrota de 7-0 de Génova, Italia.