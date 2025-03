"Sí preguntó y dijo 'oye, si me voy a comprometer con México, solo díganme si voy a estar', o sea, tampoco iba a volverse mexicano y renunciar a Estados Unidos sin saber si lo convocan o no, es fácil para México hacerlo que firme, y luego ver si lo convocan o no, el chavo vivo dijo 'no voy a renunciar a Estados Unidos y no sé si me van a convocar o no', aparte, tenía el tema que no lo habían convocado.