Se anunciaron los nominados al Balón de Oro 2025

La revista France Football reveló este jueves a los candidatos al Balón de Oro 2025 y a los demás galardones que se entregarán el 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París.

En la lista masculina destacan el español Lamine Yamal, el brasileño Raphinha, el portugués Vitinha y el francés Ousmane Dembélé, además de los argentinos Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez fue nominado nuevamente al premio Yashin al mejor arquero.

PUBLICIDAD

La ceremonia se adelantó un mes respecto a ediciones anteriores y vendrá con novedades significativas: por primera vez, los premios individuales que eran exclusivos para hombres también se otorgarán en la rama femenina. Se reconocerá a la Mejor Portera, la Mejor Jugadora Joven y la Máxima Goleadora, en busca de mayor equidad de género.

Las listas de nominados incluyen a los aspirantes al Trofeo Kopa (promesas) y a los mejores entrenadores y equipos del año. Los nombres se seleccionan tras una evaluación rigurosa y son votados por un jurado de 100 periodistas (categoría masculina) y 50 (femenina), provenientes de los países mejor ubicados en el ranking FIFA.

El sistema de votación jerarquiza tres criterios: rendimiento individual, logros colectivos y juego limpio. El periodo evaluado comprende de julio de 2024 a junio de 2025.

ESTOS SON LOS NOMINADOS AL BALÓN DE ORO MASCULINO 2025:

Desde que se separó de la FIFA en 2016, el Balón de Oro ha premiado a figuras como Messi, Cristiano Ronaldo, Modric, Benzema y Rodri, último ganador en 2024 tras una temporada brillante con el Manchester City y la selección española.

Alexis Mac Allister (Liverpool - Argentina), Lautaro Martínez (Inter Milan - Argentina), Ousmane Dembélé (París Saint Germain - Francia), Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Italia), Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra), Désiré Doué (París Saint Germain - Francia), Denzel Dumfries (Inter Milan - Países Bajos), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund - Guinea), Erling Haaland (Manchester City - Noruega), Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal - Suecia), Achraf Hakimi (París Saint Germain - Marruecos), Harry Kane (Bayern Münich - Inglaterra), Scott McTominay (Napoli - Escocia), Kylian Mbappe (Real Madrid - Francia), Nuno Mendes (París Saint Germain - Portugal), Joao Neves (París Saint Germain - Portugal), Pedri (FC Barcelona - España), Cole Palmer (Chelsea - Inglaterra), Michael Olisé (Bayern Múnich - Francia), Raphinha (FC Barcelona - Brasil), Declan Rice (Arsenal - Inglaterra), Fabián Ruiz (París Saint Germain - España), Virgil Van Dijk (Liverpool - Países Bajos), Vinicius Jr. (Real Madrid - Brasil), Mohamed Salah (Liverpool - Egipto), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool - Alemania), Vitinha (París Saint Germain - Portugal), Lamine Yamal (FC Barcelona - España), Robert Lewandowski (FC Barcelona - Polonia) y Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain - Georgia).