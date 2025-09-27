Dembélé revela el gran gesto de Messi con él tras ganar el Balón de Oro

Video Dembélé revela el genial detalle de Messi con él tras ganar el Balón de Oro

El francés Ousmane Dembélé, delantero del París Saint-Germain, aseguró que el primero en felicitarlo por ganar el Balón de Oro fue Lionel Messi, en una entrevista publicada por France Football tras recibir el galardón que lo reconoce como mejor jugador de la última temporada.

“ Fue de Messi. También me felicitaron Xavi, Luis Suárez y muchos exjugadores del Barça. Estaban felices”, reveló el atacante, que superó en la votación al joven Lamine Yamal por 321 puntos. Según dijo, también recibió mensajes de varias personas del PSG como Achraf Hakimi, el entrenador Luis Enrique y el director deportivo Luis Campos.

Sobre la importancia del premio, Dembélé subrayó que se trata del resultado de una temporada excepcional: “ Cuando ganas prácticamente todos los trofeos, una Champions League, y tienes estadísticas individuales, creo que estás entre los cinco mejores jugadores del mundo”. Aunque admitió que de niño soñaba con el galardón, insistió en que “no era una obsesión”.

El delantero, además, recordó las dificultades vividas en el Barcelona, donde las lesiones lo limitaron: “ No dudé de mi futbol, ni por un segundo. Siempre he tenido ese talento, así que no tuve dudas. Mi cuerpo tenía que permitirme expresar mi futbol”. También afirmó que no le afectaron las críticas: “ Disculpa mi lenguaje, ¡pero me importó un bledo!”.