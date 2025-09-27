    Balón de Oro

    Dembélé revela el gran gesto de Messi con él tras ganar el Balón de Oro

    El jugador galo del PSG concedió una entrevista a la revista France Football y allí habló sobre el premio recibido.

    Por:
    Jaime Bernal.
    El francés Ousmane Dembélé, delantero del París Saint-Germain, aseguró que el primero en felicitarlo por ganar el Balón de Oro fue Lionel Messi, en una entrevista publicada por France Football tras recibir el galardón que lo reconoce como mejor jugador de la última temporada.

    Fue de Messi. También me felicitaron Xavi, Luis Suárez y muchos exjugadores del Barça. Estaban felices”, reveló el atacante, que superó en la votación al joven Lamine Yamal por 321 puntos. Según dijo, también recibió mensajes de varias personas del PSG como Achraf Hakimi, el entrenador Luis Enrique y el director deportivo Luis Campos.

    Sobre la importancia del premio, Dembélé subrayó que se trata del resultado de una temporada excepcional: “ Cuando ganas prácticamente todos los trofeos, una Champions League, y tienes estadísticas individuales, creo que estás entre los cinco mejores jugadores del mundo”. Aunque admitió que de niño soñaba con el galardón, insistió en que “no era una obsesión”.

    El delantero, además, recordó las dificultades vividas en el Barcelona, donde las lesiones lo limitaron: “ No dudé de mi futbol, ni por un segundo. Siempre he tenido ese talento, así que no tuve dudas. Mi cuerpo tenía que permitirme expresar mi futbol”. También afirmó que no le afectaron las críticas: “ Disculpa mi lenguaje, ¡pero me importó un bledo!”.

    Dembélé dedicó el Balón de Oro a su madre: “ Me crio sola. Le dedico este Balón de Oro a ella y a toda la familia”. Y comparó la emoción con su gol al Tottenham en 2018: “Es prácticamente el Balón de Oro. Final. Inesperado. Gol”.

