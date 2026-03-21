Futbol Ronaldinho, Griezmann, Matthäus y los cracks que nacieron el 21 de marzo Una serie de futbolistas de gran nivel cumpleaños este día en el inicio de la Primavera.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Ronaldinho, Griezmann, Koeman, Matthäus y los cracks

No es nada más la fecha marcada en el calendario como inicio de la Primavera, el 21 de marzo nacieron una serie de cracks que con su futbol han ido conquistando trofeos, títulos y corazones a lo largo del planeta futbol.

El más recordado de todos, el brasileño Ronaldinho, pero no es el único. Antoine Griezmann, Jordi Alba, Ronald Koeman, Lothar Matthäus y F idel Ambriz, también integran esta selecta lista.

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"La Sonrisa del Futbol" nació en 1980 y desde entonces ha contagiado con su futbol, y su alegría canchas como las de FC Barcelona, Gremio, PSG, Milan, Flamengo y Querétaro. Lo ganó todo, literalmente desde el Mundial Sub 17 al Mundial mayor, de la Champions League a la Copa Libertadores.

Antoine Griezmman vio la luz en 1991 y a su calidad debemos añadir la longevidad de su futbol. A sus 35 años se mantiene en gran nivel y juega para el Atlético de Madrid. Su cadencia y su visión son sus mejores armas. Campeón del mundo con Francia en Rusia 2018.

Jordi Alba nació en 1989 y desde la lateral izquierda se hizo un nombre a nivel internacional. A la selección absoluta de España llegó en 2011 y desde entonces fue ganando todo trofeo que se le puso enfrente. Su retiro del futbol se dio en el 2025 en el Inter Miami que lidera Lionel Messi en la MLS.

Ronald Koeman es de 1963 y el defensa central, y líder de una de las generaciones más destacadas de holandeses al lado de Gullit, Van Basten, Rijkard con quienes ganó la Euro del 88. Autor del mítico gol de tiro libre del FC Barcelona con el que el club catalán ganó su primera Champions League en 1992.

Lothar Matthäus es el antagonista natural de Diego Armando Maradona y nació en 1961. Basta recordar que perdió la final de México 86 y cuatro años después levantó el trofeo como capitán alemán en Italia 90.

En México, Fidel Ambriz nació en el 2003 y es mediocampista de Monterrey. Con el León levantó el título los títulos de la Liga MX en el Guardianes 2020 y la Liga de Campeones de la Concacaf en el 2023.