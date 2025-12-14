FIFA Así queda el Sorteo de la fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ : emoción pura y tu oportunidad de vivirlo con El 3 Ganador El sorteo del Mundial siempre marca el inicio de la fiesta. Es el momento donde todo comienza: los grupos se revelan, surgen las primeras predicciones y México vuelve a encender su pasión mundialista.



Mundial 2026 Imagen Rexona

Y mientras el mundo reacciona a los resultados, tú puedes estar un paso más cerca de vivir el torneo en vivo gracias a El 3 Ganador.

Grupos del Mundial 2026

Grupo A

México

Corea del Sur

del Sur Sudáfrica

Repechaje UEFA D

Grupo B

Canadá

Repechaje UEFA A

Catar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Repechaje UEFA C

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Túnez

Repechaje UEFA B

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Repechaje Intercontinental B

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

Repechaje Intercontinental A

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

El 3 Ganador: tu pase triple al Mundial



Mientras se acomodan los grupos, tú ya puedes empezar a soñar en grande. Rexona, Axe y Dove están regalando boletos triples para que vivas la Copa Mundial de la FIFA 2026™ junto a dos personas más.

¿Cómo participar?

Compra jabones o desodorantes de Rexona, Axe y Dove Escanea el QR que aparece en pantalla Regístrate vía WhatsApp Sube tus tickets de compra Y listo: ya estás dentro para ganar boletos triples.

Así de fácil. Así de emocionante.

⚽ México y su camino mundialista: emoción garantizada

Cada Mundial abre una nueva historia para México, una nueva oportunidad de vivir los colores, cantar el himno y soñar en grande. Con los grupos definidos, la conversación se enciende:

¿A quién nos vamos a enfrentar?

¿Quién será la sorpresa del torneo?

¿Dónde caerán los goles que harán historia?

Este sorteo es apenas el primer capítulo… pero tú puedes vivir el resto en primera fila. Porque este Mundial no solo se ve… se vive.