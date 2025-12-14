Así queda el Sorteo de la fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ : emoción pura y tu oportunidad de vivirlo con El 3 Ganador
El Sorteo de la fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ siempre marca el inicio de la fiesta. Es el momento donde todo comienza: los grupos se revelan, surgen las primeras predicciones y México vuelve a encender su pasión mundialista.
Y mientras el mundo reacciona a los resultados, tú puedes estar un paso más cerca de vivir el torneo en vivo gracias a El 3 Ganador.
Grupos del Mundial 2026
Grupo A
- México
- Corea del Sur
- Sudáfrica
- Repechaje UEFA D
Grupo B
- Canadá
- Repechaje UEFA A
- Catar
- Suiza
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Repechaje UEFA C
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Túnez
- Repechaje UEFA B
Grupo G
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Repechaje Intercontinental B
- Noruega
Grupo J
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- Repechaje Intercontinental A
- Uzbekistán
- Colombia
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá
El 3 Ganador: tu pase triple al Mundial
Mientras se acomodan los grupos, tú ya puedes empezar a soñar en grande. Rexona, Axe y Dove están regalando boletos triples para que vivas la Copa Mundial de la FIFA 2026™ junto a dos personas más.
¿Cómo participar?
- Compra jabones o desodorantes de Rexona, Axe y Dove
- Escanea el QR que aparece en pantalla
- Regístrate vía WhatsApp
- Sube tus tickets de compra
- Y listo: ya estás dentro para ganar boletos triples.
Así de fácil. Así de emocionante.
⚽ México y su camino mundialista: emoción garantizada
Cada Mundial abre una nueva historia para México, una nueva oportunidad de vivir los colores, cantar el himno y soñar en grande. Con los grupos definidos, la conversación se enciende:
- ¿A quién nos vamos a enfrentar?
- ¿Quién será la sorpresa del torneo?
- ¿Dónde caerán los goles que harán historia?
Este sorteo es apenas el primer capítulo… pero tú puedes vivir el resto en primera fila. Porque este Mundial no solo se ve… se vive.
El sorteo del Mundial ya encendió la pasión. Completa los grupos, arma tus predicciones y vive la emoción en grande. Participa en El 3 Ganador y llévate boletos triples para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ @Rexonamx @dovemex @axe #El3Ganador.