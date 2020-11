Raúl Méndez | Solskjaer y Arteta, caminos cruzados

Casi tres décadas han pasado y tanto United como Arsenal se han rezagado en la liga que ayudaron a redefinir. Hoy forman parte de corporaciones globales donde la toma de decisiones no emana de un club sino de una mesa directiva a miles de kilómetros de distancia como cualquier otra industria.

En lo deportivo han apostado por entrenadores jóvenes que conocen la casa pero requieren de un proceso de maduración en un tiempo razonable para acortar la brecha con Liverpool y Manchester United en Inglaterra para después pensar en los torneos continentales donde no hay comparación entre lo que significa históricamente un equipo y otro.

El inicio de temporada para Manchester United es desconcertante. En la Premiere League se estrenó con una derrota frente al Crystal Palace, fue vapuleado por Tottenham y, por primera vez en catorce años, cayó ante los Gunners en Old Trafford, resultados que lo tienen cerca del descenso.

Contrario a lo esperado, Ole Gunnar Solskjaer ha cumplido el centenar de partidos a cargo pero su continuidad pende de un hilo si mantiene el paso irregular y con la disponibilidad del argentino Mauricio Pochettino. Ahora bien, las críticas apuntan al entrenador como máximo responsable del rendimiento pero no resultan ilesos jugadores y la propia directiva.

Harry Maguire necesita tomarse un receso en lo que se resuelve su lío legal aunque dejaría más vulnerable a la floja defensa que necesitaba otro central y no un volante como Donny van de Beek en un mediocampo que ya tiene a Bruno Fernandes y Paul Pobga. Ahí están como muestra los minutos escasos del refuerzo holandés que no tiene cabida en el once titular del noruego.