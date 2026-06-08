Raúl Jiménez Directiva del Wolverhampton viaja a México para fichar a Raúl Jiménez El diario inglés Express & Star reveló que la directiva de los Wolves anhela el regreso del atacante mexicano.

Por: Javier Carmona Torres Síguenos en Google

Video Wolverhampton viaja a México para fichar a Raúl Jiménez

El Wolverhampton anhela el regreso de Raúl Jiménez. Es por ello que el club inglés puso manos a la obra y ya viajó a la Ciudad de México para encontrarse con el mexicano y ficharlo para la temporada 2026-2027.

Dicha información fue revelada por el diario inglés Express & Star, donde se detalló que los ingleses buscan cerrar el fichaje de Raúl Jiménez una vez que el Fulham anunció que no lo renovarán para la siguiente temporada.

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"El cuerpo técnico de los Wolves ha viajado a México con el objetivo de concretar el sorprendente fichaje de Raúl Jiménez”, se puede leer en la publicación.

El conjunto inglés busca concretar el fichaje del mexicano como agente libre, toda vez que Raúl ya no tiene vínculo con ningún club, así que los Wolves solo tendrían que negociar el salario del artillero.

Cabe recordar que el mexicano ya vivió una etapa previa con los Wolves, ya que estuvo desde el 2018 hasta el 2023, logrando convertir 57 goles en 166 partidos. Raúl Jiménez se ganó el cariño de la afición gracias a sus actuaciones; incluso los hinchas le crearon varias canciones.

No obstante, se busca que Jiménez se convierta en el estandarte del equipo para la temporada 2026-2027, donde los Wolves buscarán el ascenso a la Premier League, luego de que descendieron en este verano a la EFL Championship (segunda división inglesa).

¿Por qué Wolverhampton busca fichar a Raúl Jiménez?

Cabe recordar que el mexicano ya vivió una etapa previa con los Wolves, ya que estuvo desde el 2018 hasta el 2023, logrando convertir 57 goles en 166 partidos. Raúl Jiménez se ganó el cariño de la afición gracias a sus actuaciones; incluso los hinchas le crearon varias canciones.

No obstante, se busca que Jiménez se convierta en el estandarte del equipo para la temporada 2026-2027, donde los Wolves buscarán el ascenso a la Premier League, luego de que descendieron en este verano a la EFL Championship (segunda división inglesa).