"No por el hecho de ser mujer o tener la piel de otro color significa que eres diferente o te hace mejor o peor. Entre más me hago viejo, porque me estoy haciendo viejo, me resulta más difícil entender a la gente que defiende esas tonterías. Apoyo a Khadija Shaw así como toda la gente que sufre abusos por racismo o de género”, comentó el entrenador catalán.