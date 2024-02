Josep Guardiola responde a periodista: “Mi vida es mejor que la tuya”

“Cuando era joven un amigo mío me dijo que nunca como persona, porque no soy periodista ni lo seré, los delanteros que marcan muchos goles no los critiques porque te cerrarán la boca, eso es seguro. Más tarde o más temprano siempre está ahí (Erling Haaland).

“Vino de dos meses fuera, tuvo una semana realmente dura, en la pasada perdió a su abuela y no es fácil para un ser humano. Pero claro, no se encuentra en su mejor forma, pero es normal, es muy largo dos meses”, dijo Pep Guardiola .

“¿Para mí? Bueno, soy entrenador. Mi vida es mejor que la tuya. Por eso quiero ser entrenador, no quiero ser periodista en absoluto. ¿Cómo podría hacerlo de nuevo? Los más grandes elogios que me dan todo el tiempo. Dímelo, cómo voy a estar en tu contra. No, absolutamente no es nada personal”, recalcó Josep Guardiola.