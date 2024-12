"Puede que vengan resultados mejores y puede que no. Depende de nosotros. La solución es que vuelvan los jugadores. Ahora solo tenemos un central sano y eso lo hace mucho más difícil.

“Lo volveremos a intentar en el próximo partido y no podemos pensar mucho más allá de eso", declaró Guardiola tras caer en la Jornada 17 de la Premier League .

"Por supuesto que hay más razones. Nos marcan goles que antes no nos metían y no metemos goles que antes sí. El futbol no es solo una razón. Hay muchos factores”, sentenció.