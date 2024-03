Guardiola revela que Alex Alcalá ha entrenado con el primer equipo del City

Sobre si ya ha charlado y le ha podido dar algunos consejos al mexicano, el DT español dice que aún no y que hay que ir “paso a paso”.

“No, no aún. Quizás en el futuro. Claro que nos saludamos, nos decimos ‘¿cómo estás?’, pero ha entrenado poco (con el primer equipo), quizás dos o tres veces. Está con nosotros, estamos felices de tenerlo, es un jugador de la academia, pero hay que ir paso a paso”, aseguró Guardiola.

"No hay palabras que puedan hacer justicia a cómo me siento ahora mismo", dijo Alcalá en su presentación con el City. "He soñado con este momento durante mucho tiempo, tanto como puedo recordar. Esto es solo el comienzo y espero poder seguir haciéndoos a todos orgullosos".