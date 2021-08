Cristiano Ronaldo defendió en el pasado los colores del Manchester United, algo que recordó fuertemente el actual estratega de los Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, quien al mismo tiempo elogió al jugador. "Sé que somos profesionales, pero cuando jugaste para el Manchester United no te vas al Manchester City. Hemos tenido ya casos de ello y no estoy de acuerdo.Cristiano fue una leyenda en este club. Es el mejor jugador de todos los tiempos, si me preguntas por mi opinión", explicó Solskjaer, que jugó cuatro temporadas entre 2003 y 2007 con Ronaldo cuando todavía era jugador en el Manchester United.", dijo tajantemente el entrenador del Manchester United, quizá sabiendo el Tsunami que se acercaba.