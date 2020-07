“Estoy enfocado en mi contrato de tres años. Creo que en mi contrato de tres años podemos ganar trofeos. Si no lo hacemos, pero el club lo hace en la nueva era si me quedo aquí solo durante tres años, estaré feliz con eso. Yo trabajo para el club”.

The Special One aseguró que a diferencia de otros clubes que ha dirigido, está enfocado en hacer crecer al Tottenham y no a su carrera o a sus récords.