¡Golpe de autoridad! El Newcastle ya gestiona su primer gran fichaje

Los nuevos dueños del Newcastle ya ponen manos a la obra y no pierden ni un día en la gestión de su nueva propiedad, así que ya piensan en como reforzar su plantilla.

Hay un par de objetivos claros que ya tienen en la cabeza y que comienzan a sondear. El primero es Philippe Coutinho , el Bayern no piensa hacer válida su opción de compra y tampoco entra en los planes del Barcelona , por lo que escucharán ofertas.

El segundo objetivo en su lista es el francés Nebil Fekir , actualmente estrella del Betis y cuyo precio es de 50 millones de euros , una cantidad que no sería problema para los nuevos propietarios del conjunto inglés, señaló As.

La crisis económica traída por la pandemia de coronavirus dejará daños en las arcas de muchos clubes quienes no piensan ya en invertir grandes cantidades durante la próxima ventana de fichajes, no obstante, los nuevos inversores del Newcastle no consideran que eso sea un impedimento para fortalecer su club debido a su abultada fortuna.