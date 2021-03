NO ERA NUEVO EL BULLYING PARA CRISTIANO RONALDO

"Era el mejor. Controlaba el balón, tenía más talento que cualquier otro, no pasaba la pelota, siempre marcaba. Pero luego abría la boca… es de Madeira y el acento de allí es muy diferente. Todo el mundo empezaba a reírse de él. Lo pasaba muy mal por culpa de ese acento. Sonaba como si no fuera portugués. No podíamos entenderle. En una ocasión le tiró una silla a un profesor porque la gente se estaba riendo, y eso no les detuvo", explicó Semedo al periódico The Times hace unos años.